У Саламатина говорят, что свиней разводить не будут
Министерством обороны принимаются действенные меры с целью лишения и ограничения права осуществлять хозяйственную деятельность воинскими частями, заведениями и учреждениями.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны.
Так, из реестра воинских частей как субъекты хозяйственной деятельности в Вооруженных силах исключены 632 воинские структуры.
На данный момент в реестр воинских частей как субъектов хозяйственной деятельности в ВСУ, которые занимаются экономико-хозяйственной деятельностью (предоставляют услуги, сдают в аренду воинское имущество), включены 365 воинских частей, заведений, учреждений и организаций.
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В Минобороны отмечают, что воинские части, начиная с 2006 года разведениям крупного рогатого скота, свиней, птицы, выращиванием зерновых культур не занимаются. Указанные виды хозяйственной деятельности изъяты из всех свидетельств о регистрации воинских частей как субъекты хозяйственной деятельности в ВСУ.
В то же время, указанными видами деятельности (разведением скота, свиней, птицы) занимаются другие воинские формирования, не входящие в сферу управления Министерства обороны Украины.
В министерстве также отметили, что не предусматривается введение для ВСУ дополнительных видов хозяйственной деятельности, в частности разведение крупного рогатого скота, свиней, птицы, выращивание зерновых культур и т. п.