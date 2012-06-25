У Саламатина говорят, что свиней разводить не будут

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны.

Так, из реестра воинских частей как субъекты хозяйственной деятельности в Вооруженных силах исключены 632 воинские структуры.

На данный момент в реестр воинских частей как субъектов хозяйственной деятельности в ВСУ, которые занимаются экономико-хозяйственной деятельностью (предоставляют услуги, сдают в аренду воинское имущество), включены 365 воинских частей, заведений, учреждений и организаций.

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В Минобороны отмечают, что воинские части, начиная с 2006 года разведениям крупного рогатого скота, свиней, птицы, выращиванием зерновых культур не занимаются. Указанные виды хозяйственной деятельности изъяты из всех свидетельств о регистрации воинских частей как субъекты хозяйственной деятельности в ВСУ.

В то же время, указанными видами деятельности (разведением скота, свиней, птицы) занимаются другие воинские формирования, не входящие в сферу управления Министерства обороны Украины.

В министерстве также отметили, что не предусматривается введение для ВСУ дополнительных видов хозяйственной деятельности, в частности разведение крупного рогатого скота, свиней, птицы, выращивание зерновых культур и т. п.