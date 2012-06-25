Янукович пожелал таможенникам «приумножать традиции предшественников»

Президент Украины Виктор Янукович поздравил работников и ветеранов Государственной таможенной службы с профессиональным праздником.

Как говорится в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте Президента, «приятно отметить, что сегодня в нашей стране действует современная и эффективная таможенная служба, стоящая на страже национальных интересов, способствующая развитию отечественной экономики, защите внутреннего рынка и наполнению государственного бюджета.

Особенно благодарен тем таможенникам, которые во время проведения в Украине матчей Евро-2012 по футболу демонстрируют высокий профессиональный уровень, ответственность, знание дела и своим повседневным трудом укрепляют позитивный имидж Украины в мире».

«Верю, что вы и в дальнейшем, проявляя патриотизм и порядочность, будете с честью выполнять поставленные государством задачи, преумножать славные традиции своих предшественников. Желаю вам доброго здоровья, согласия и благополучия, успехов в службе на благо украинского народа», - отметил В.Янукович.