Костенко: Нас уже называют «Партия пенсионеров и бактерий»

Правое крыло оппозиции уже на следующей неделе объявит о завершении переговоров и совместном походе на выборы.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал председатель Украинской народной партии, которая войдет в это объединение, Юрий Костенко. По словам политика, говорить именно о слиянии пока рано.

На вопрос сколько процентов такое объединение планирует получить на выборах, Костенко ответил следующее:

- Я бы немного не так ставил вопрос. Я уже немного прочитал, что там пишут о нас как партии "Пенсионеров и бактерий". Сегодня в Украине не так стоит избирательная проблема. Обратите внимание, что те, кто себя позиционирует, и вышли с мотивацией и агитацией на выборах более года назад, тем не менее, не собирают на себя избирательные симпатии. И сегодня 15% избирателей не хотят голосовать за то, что уже известно избирателю: начиная от партии власти и до оппозиционных образований. Когда мы провели исследование подробнее, выяснилось, что это правоцентристский электорат, который не увидел в том, что представили политики, то, что они обычно поддерживали: это национальные интересы, национальная экономика, государственная политика, базирующаяся исключительно на украинских приоритетах. Поэтому он и не хочет голосовать. Если то объединение, которое мы создаем, докажет, что именно мы являемся выразителями интересов этого электората, то именно такой будет результат. Если прямо сейчас меряться рейтингами, как нам пишут, кто 1%, кто 3%, то мы не занимались как другие проекты своим пиаром, поэтому шла работа по созданию в Украине правого объединения, без которого Украина никогда не выйдет на европейский уровень политики. Так что здесь потенциал большой. Как он будет реализован, учитывая, наших партнеров, несмотря на то, что мы не провозгласили еще себя участниками гонки, а интернет уже наполнился традиционной украинской "чернухой". При таких обстоятельствах, когда оппозиция воюет не против власти, а одна против другой, то избиратель скажет: они все плохие.