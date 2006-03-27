В ЦИК поступило 12 жалоб и 2 заявления

В день голосования в Центральную избирательную комиссию поступили 12 жалоб и два заявления о нарушении избирательного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

Он напомнил, что 25 марта в ЦИК поступили 23 жалобы и заявления. По его словам, в основном, нарушения касаются проведения предвыборной агитации, невнесения фамилий граждан в списки избирателей, ошибки в бюллетенях, отсутствие информационных плакатов на участках. Я.ДАВЫДОВИЧ пообещал, что все жалобы и заявления будут изучены и по ним будут приняты соответствующие решения, а по многим жалобам, которые поступили 25 марта, решение уже принято.

Также Я.ДАВЫДОВИЧ заметил, что большинство жалоб, которые поступили 26 марта, касается местных выборов и поэтому ЦИК не может принимать по ним решения.