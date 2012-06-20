Кличко намерен обжаловать в суде назначение «референдума Попова»

Фракция «УДАР Виталия Кличко» в Киевском городском совете заявляет, что столичная власть скрывает от депутатов Киевсовета документы, касающиеся проведения местного референдума, инициированного председателем КГГА Александром Поповым.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном фракцией.

В частности, авторы заявления сообщили, что секретарь Киевсовета Галина Герега отказалась предоставить в полном объеме протоколы и свидетельства о регистрации 61 инициативной группы по проведению референдума. Так, из 61 протокола и свидетельства о регистрации инициативных групп фракция получила в ответ на запрос только первый и последний. Депутаты усматривают в этом “коррупционное правонарушение”.

Поэтому фракция намерена в судебном порядке обжаловать назначение референдума, если таковое состоится: «В соответствии с законом решение о назначении референдума в столице должен принять Киевский городской совет. Если такое решение будет принято - оно без сомнения будет обжаловано в суде».

В УДАРе убеждены, что городская власть пытается утаить документацию, поскольку подготовка «референдума Попова» прошла с многочисленными нарушениями. Так, в частности, во время собраний инициативных групп не были соблюдены требования профильного закона, каждая из групп не собрала необходимого количества подписей, а агитационная кампания в поддержку референдума финансируется из неизвестных источников.

«Закон четко регламентирует, что каждая из инициативных групп должна собрать подписи 10% киевлян, которые имеют право принимать участие в референдуме. На сегодняшний день это 216,1 тыс. подписей. Однако 334 тыс. подписей собирала 61 инициативная группа, что уже является основанием для отказа в учете этих подписей. Большинство собраний инициативных групп проходили со значительными нарушениями, что зафиксировано на видео», - заявляют представители фракции «УДАР Виталия Кличко».

В соответствии с законом, фальсификация документов по референдуму является уголовным преступлением, за которое предусмотрено заключение на срок до трех лет, напоминают авторы заявления.

Во фракции убеждены, что А.Попову нужен референдум, чтобы легализовать проект Генплана Киева - 2025, подготовленный КГГА.

«Под вывеской соцзащиты, озеленения, благоустройства и других чудес в действительности скрывается банальная вещь: КГГА нужно «протянуть» проект Генплана, который до 2025 года даст «зеленый свет» на застройку дворов, скверов и лесов. Арифметика простая: власть не планирует менять границы столицы, однако собирается построить 28 миллионов квадратных метров жилья. Это будет означать тотальную застройку всех свободных площадей Киева», - предупреждают депутаты от партии УДАР.