ПР твердо намерена принять законы о языках и неприкосновенности до выборов

На днях председатель Верховной Рады Владимир Литвин выступил с заявлением, что изменения в Конституцию, которыми будет отменена неприкосновенность, нынешним созывом парламента приняты не будут, пишет Сегодня.

«Даже если 5 июля законопроект будет проголосован и направлен в Конституционный суд, то до выборов принять окончательное решение в виде закона, под которым будет подпись президента, — это невозможно», — заявил Литвин. По словам спикера, на последней для ВР сессии изменения в Конституцию принимать нельзя.

Однако регионалы утверждают, что можно, утверждая, что нынешний законопроект еще в 2010-м подавался в КС, а значит 5 июля его проголосуют предварительно, а на последней сессии — в целом.

Также вчера согласительный совет ВР принял решение 20 июня проголосовать за еще один законопроект — об отмене неприкосновенности депутатов, президента и судей, внесенный оппозицией. Если голосов хватит, его отправят в КС. Впрочем, этот законопроект вряд ли пройдет: КС еще два года назад принял решение о том, что с президента неприкосновенность снимать нельзя.

Как мы и писали, в повестку дня нынешней недели закон о языковой политике не внесли. По словам Чечетова, он будет голосоваться в целом в первую неделю июля. Литвин вчера заявил, что депутаты уже предложили 447 поправок к законопроекту, и ожидает, что к концу нынешнего дня (сегодня — последний срок подачи поправок) их будет около тысячи. Оппозиция уверяет, что в этот раз проголосовать за законопроект не даст.