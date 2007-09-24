Янукович: Еханурова обложили со всех сторон

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценивает деятельность представителя политической партии «Народный союз «Наша Украина» Юрия ЕХАНУРОВА в должности премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на митинге сторонников Партии регионов в городе Цюрупинск Херсонской области.

«ЕХАНУРОВ был профессионалом как премьер-министр, но он ничего не мог сделать, потому что его обложили со всех сторон, и не давали работать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов-2006, 6 мая тогдашний премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявлял, что Блок «Наша Украина» ведет переговоры с Партией регионов о создании коалиции.

«Переговоры ведутся со всеми. Я лично встречался дважды с господином ЯНУКОВИЧЕМ и поставил вопрос его переговоров с Президентом», - сказал, в частности, Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, это непростые вопросы, которые начинаются с вопросов, связанных с евроатлантической интеграцией, проблемами СНГ и ЕЭП, вопросами федерализации и языка, вопросами, связанными с отношениями собственности.

«Это тот же перечень вопросов, который мы задаем всем политическим силам», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

При этом он высказал мнение, что 14-16 мая будет готов проект коалиционного соглашения, который устраивает «Нашу Украину». Он отметил, что рабочие группы блока пытаются максимально учитывать предложения других политических сил. «С этим документом мы выйдем, и будем пытаться договариваться с другими политическими силами – со всеми», - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.

Накануне, 5 мая, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ также заявил, что его партия ведет с “Нашей Украиной” переговоры о создании коалиции.

В то же время 10 мая “Наша Украина” подписала с БЮТ и СПУ протокол о формировании Коалиции демократических сил.