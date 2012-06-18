Бютовец: правительственный законопроект о налоге на роскошь - профанация

Внесенный правительством в ВР законопроект о налогообложении богатства и предметов роскоши - это профанация. Об этом в прямом эфире 5 канала в ток-шоу «РесПублика» с Анной Безулик » заявил министр труда и соцполитики в оппозиционном правительстве, член фракции БЮТ-Батькивщина в ВР Андрей Павловский.

«В Украине в последние годы растет пропасть между богатыми и бедными, и это приводит к социальной напряженности. С другой стороны, приближаются выборы, и власть хочет показать, что она вспомнила, что такая серьезная проблема существует и ее надо решать. Но вместе с тем это будет профанация, потому что это не решение вопроса в комплексе. Платить этот налог будут единицы, а крупный капитал и дальше будет выводить свои капиталы в оффшорные зоны. Мы предлагаем комплексный закон, где есть и прогрессивная шкала налогообложения, и предложение облагать оффшорные операции, и увеличивать плату за пользование недрами », - сказал оппозиционер.