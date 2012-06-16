Президент ПАСЕ хочет встретиться с Тимошенко

Об этом он заявил вчера во время встречи с дочерью лидера оппозиции Евгенией Тимошенко.

"Я планирую в ближайшее время приехать в Украину, чтобы встретиться с Ю.Тимошенко", - сказал Президент ПАСЕ, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

В свою очередь Е.Тимошенко выразила благодарность Ж.-К.Миньону за его поддержку и за вклад, который вносит ПАСЕ в возвращение Украины на демократический путь развития, в частности, речь шла о мониторинговых миссиях и резолюциях ПАСЕ.

"Мы очень ценим все, что вы делаете для Украины, ее народа и политических узников. Ваша помощь очень нужна", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Е.Тимошенко в Париже принимала участие в акции в поддержку ее заключенной матери. За несколько часов до матча Украина-Франция на Евро-2012 мэр Шестого округа Парижа, член Совета Парижа Жан-Пьер Лекок и председатель Репрезентационного комитета украинской общины Франции Натали Пастернак вывесили на фасаде мэрии портрет Ю.Тимошенко, которая с 5 августа 2011 года находится за решеткой.