Регионалы в Страсбурге взбунтовались из-за поправки

Как передает корреспондент УНИАН, после того как украинская часть делегации в зале не поддержала поправку, предложенную депутатом от Партии регионов Леонидом Кожарой, представители «регионалов» покинули зал, и дальше голосование проходило в их отсутствие.

Среди тех, кто ушел с заседания - Анатолий Кинах, Олег Надоша и Владимир Вечерко.

А.Кожара предлагал исключить из текста заявления пункт 4, который сформулирован таким образом: “(Комитет – УНИАН) уделяет специальное внимание резолюции Европейского парламента от 24 мая 2012 года, которая призывает украинскую власть решить цивилизованным образом проблему, возникшую с осуждением лидеров украинской оппозиции по политически мотивированным основаниям, путем немедленного и безусловного их освобождения из-под стражи и предоставления им разрешения на участие в предстоящих парламентских выборах; подчеркивает в связи с этим свой призыв к Верховной Раде продемонстрировать политическую волю и исключить из украинского уголовного законодательства все положения, по которым политик может нести уголовную ответственность за его/ее политические решения, понимая, что такие юридические остатки советского прошлого не отвечают европейским стандартам”.

Л.Кожара предлагал заменить этот абзац такими словами: “(Комитет – УНИАН) уделяет специальное внимание важной резолюции Европейского парламента от 24 мая 2012 года и призывает украинскую власть реализовать ее”.

Поскольку большинство представителей украинской делегации не поддержали эту поправку, она не была учтена в итоговом документе.