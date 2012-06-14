Депутаты Черновицкого облсовета добиваются внеочередной сессии ради двух вопросов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на митинге оппозиции в Черновцах под стенами облгосадминистрации сообщил председатель фракции "Фронт Змін", руководитель областной организации этой партии Максим Бурбак.

По его словам, депутатам предлагают рассмотреть только два вопроса - принятие обращения к Верховной Раде об отмене принятых 5 июня в первом чтении "языкового" и "афганского" законов и обращение к Президенту Виктору Януковичу наложить вето на эти законы, если они будут приняты в целом и дойдут к нему на подпись.

На митинге, где собрались представители всех политических партий - участниц КСД и небезразличные граждане, отмечалось, что сегодня в Украине нет препятствий или запретов для свободного развития языков национальных меньшинств, в частности и русского. В т о же время во многих регионах можно наблюдать наступление на украинский язык, вытеснение его из культурной, образовательной и информационной сфер, закрытие украинских школ, театров, книжных магазинов и пр.

«Государство должно стать, в первую очередь, на защиту украинского языка, укрепляя его статус в сфере официального и делового общения, информационного и культурного пространства, иначе Украина рискует потерять свой национальный язык, утратить свою государственность», - подчеркивали ораторы.

По словам М.Бурбака, депутаты оппозиции планируют собрать 35 подписей - треть голосов, необходимых для созыва сессии. А само заседание предлагают провести в ближайшую пятницу.

Как сообщил буковинский лидер партии "Фронт Змін", под обращением о созыве внеочередной сессии есть подписи представителей всех фракций - "Фронт Змін", "Батькивщины", "Свободы", "Нашей Украины" и даже некоторых депутатов от Партии регионов.

По информации местных черновицких СМИ, подпись под обращением поставил начальник областного управления образования и науки, член фракции ПР Михаил Бауэр.