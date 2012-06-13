Москаль: В крымском парламенте Колесниченко хотели порвать, как Тузик газету

Народный депутат от Партии регионов, автор скандального языкового законопроекта Вадим Колесниченко, будучи депутатом Верховной Рады Крыма, разговаривал исключительно на украинском языке и носил национальную вышитую сорочку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке народный депутат от НУ-НС, член партии «Фронт змін» Геннадий Москаль, говоря об одном из авторе законопроекта «О принципах государственной языковой политики».

«Я в 1997 году был направлен на работу в Крым и были выборы в парламент Крыма... Так господин Колесниченко, сам уроженец Черкасской области, единственный ходил тогда в парламенте Крыма в украинской вышитой сорочке в 1997 году и исключительно разговаривал на украинском языке, что вызывало много негатива… Абсолютно его там хотели порвать, как Тузик газету, все депутаты парламента Крыма, которые в основном были русскоязычные», - рассказал Г.Москаль.

При этом он отметил, что подтвердить его слова сегодня может народный депутат из Крыма Леонид Грач.

«Когда я ему (В.Колесниченко) об этом вспоминаю, он говорит: «Та, кто это подтвердит?». Так я подошел к народному депутату Леониду Грачу и спросил, подтвердит ли он это, если я расскажу все с трибуны Верховной Рады. Он ответил, что выйдет и подтвердит, так как он лично тогда делал Колесниченко замечания, что один Колесниченко языковую революцию в Крыму не сделает», - добавил Г.Москаль.

Он обвинил депутата В.Колесниченко в неискренности и в том, что тот «делает все конъюнктурно».

«Если бы Колесниченко делал все искренне, он бы столько ляпсусов в этом законопроекте не наделал. Он все делает конъюнктурно. Просто перед выборами идет борьба за партийный список в будущий парламент… Тем более нет денег на реализацию этого законопроекта», - заключил Г.Москаль.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, двое - от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.