ПР и «Батькивщина» собирают подписи за и против языкового законопроекта

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Партии регионов, в Херсоне по инициативе облорганизации ПР 11 июня началась общественная акция «Мы хотим говорить на русском языке!».

Во всех районах областного центра установлены палатки Партии регионов, активисты собирают подписи в поддержку законопроекта «Об основах государственной языковой политики», который Верховная Рада приняла в первом чтении 5 июня текущего года.

Цель акции – обеспечение массовой общественной поддержки проекта закона Украины «Об основах государственной языковой политики».

По мнению активистов партии, впервые за 20 лет Независимости парламент Украины получил возможность закрепить принцип языкового равноправия граждан в соответствии с нормами европейского права.

Сбор подписей и предложений к законопроекту будет организован также в общественных приемных организаций Партии регионов.

В ходе акции по инициативе местных организаций партии предусмотрено проведение встреч с избирателями, научно-практических конференций, тематических круглых столов, а также брифингов и пресс-конференций, о которых будут сообщать населению через различные средства массовой информации.

Корме того, в ходе акции «регионалы» будут передавать в детские дома, школы, многодетные семьи книги на русском языке.

В Херсоне в первый день акции активисты собрали подписи более 350 человек.

В тоже время, с 6 июня Херсонская облорганизация партии «ВО «Батькивщина» организовала в городе и райцентрах сбор подписей граждан за снятие с рассмотрения Верховной Радой «языкового» законопроекта. По информации пресс-службы партии, сбор подписей проходит в рамках бессрочной акции «За мову, за Батьківщину», которую представители политических сил, вошедших в Объединенную оппозицию, и общественных организаций объявили во время митинга под стенами Верховной Рады 5 июня.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).