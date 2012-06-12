УНА-УНСО наградит крестами польских футболистов, которые разгромят россиян

Об этом Gazeta.uaсообщил один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур.

По словам националиста, на сегодняшний день "главным врагом" как для Украины, так и для Польши в международной политике является Россия.

"Это государство, которое пытается доминировать на постсоветском и восточноевропейском пространстве. Оно будет делать все для того, чтобы уничтожить и свести на нет украинскую и польскую государственность... Сегодня мы вспоминаем те славные времена, когда гетман Сагайдачный вместе с поляками брал Москву и показал тогда, кто есть кто на самом деле на этом пространстве", - отметил Мазур.

"В случае победы польской сборной я беру "пустынные кресты" и еду в Варшаву награждать игроков, которые забили голы. Если польский вратарь совершит чудо и отобьет пенальти, он также станет кавалером "пустынного креста" УНСО", - уточнил Мазур.

Вместе с тем националист подчеркнул, что, если поляки проиграют россиянам, то "унсовцы" их награждать не будут.

Издание отмечает, что название "унсовского" ордена "Пустынный крест" происходит от упоминания о временах, когда Иисус во время своего пребывания в пустыне искал пути к Богу.

Это высшая награда организации "УНА-УНСО", которой с 1991 года награждены всего 24 человека. В частности, кавалерами этой награды являются патриарх УПЦ КП Филарет, последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк, фронт-мен группы "Кому вниз" Андрей Середа, командир "унсовского" подразделения в Чечне Саша Белый, советский политзаключенный Степан Хмара, "унсовцы" Игорь Мазур и Руслан Зайченко.

Напомним, сегодня, 12 июня, в 21:45 в Варшаве в рамках финальной части чемпионата Европы по футболу "Евро-2012" состоится матч между сборными Польши и России.