ВР все внеочередные местные выборы перенесла на 9 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

В конце мая было принято решение о проведении 28 октября 18 внеочередных местных выборов.

В то же время сегодня парламент своим решением перенес их на 9 сентября.

Кроме того, депутаты приняли решение о проведении 9 сентября еще ряда местных выборов в 25 населенных пунктах.