ВР все внеочередные местные выборы перенесла на 9 сентября
14:44, 07 июня 2012Политика
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Верховная Рада Украины перенесла все внеочередные выборы в органы местной власти с 28 октября на 9 сентября.
Внеочередные местные выборы снова перенесли
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.
В конце мая было принято решение о проведении 28 октября 18 внеочередных местных выборов.
В то же время сегодня парламент своим решением перенес их на 9 сентября.
Кроме того, депутаты приняли решение о проведении 9 сентября еще ряда местных выборов в 25 населенных пунктах.
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