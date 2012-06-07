ВР все внеочередные местные выборы перенесла на 9 сентября

14:44, 07 июня 2012
Политика
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Верховная Рада Украины перенесла все внеочередные выборы в органы местной власти с 28 октября на 9 сентября.

Внеочередные местные выборы снова перенесли

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

В конце мая было принято решение о проведении 28 октября 18 внеочередных местных выборов.

В то же время сегодня парламент своим решением перенес их на 9 сентября.

Кроме того, депутаты приняли решение о проведении 9 сентября еще ряда местных выборов в 25 населенных пунктах.

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