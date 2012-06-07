Тимошенко готова отдать кровь только немцам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Юлия Владимировна обратилась с требованием провести анализ ее крови специалистами клиники «Шарите». Еще десять дней назад соответствующее заявление было направлено руководству больницы «Укрзализныци», где она сейчас находится», - сообщил защитник.

«Согласно законодательству, каждый человек, оказавшийся в неволе, имеет право выбирать медиков, которые его будут лечить, и больницы, в которых будут проводиться обследование и анализы. Это право каждого гражданина Украины, в том числе и тех, кто находится в неволе. Никто не может лишить людей этого права», - заявил С.Власенко.

«Есть попытка Юлии Тимошенко сделать анализ крови, есть заявление немецких врачей о готовности это сделать. Как всегда не хватает одного - политической воли власти Януковича. Режиму безразлично, в каком состоянии находится незаконно осужденная Юлия Тимошенко. Власть лишь делает вид, что проникается этим вопросом, и из разных анонимных источников распространяет лживые заявления о том, что Юлия Тимошенко якобы отказывается сдавать кровь», - отметил С.Власенко.

Он напомнил, что «еще во время судебного судилища, где рассматривалось сфальсифицированное против экс-премьер-министра дело, защита подавала более двадцати ходатайств о проведении анализа крови, однако, во всех ходатайствах было отказано».