Партия Кличко требует собрать Киевсовет

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

«То, что сегодня происходит в Киевсовете, конечно, выгодно власти. Когда глава КГГА – назначенный Банковой наместник, а исполняющий обязанности мэра – абсолютно подконтрольное власти лицо, – говорится в заявлении партии «УДАР», - власти сегодня не нужны выборы в столице, поэтому она будет делать все, чтобы они состоялись в каком-то далеком будущем. И «условно досрочная» отставка Черновецкого и передача полномочий и.о. мэра Гереге – яркое тому свидетельство».

В «УДАРе» убеждены, что «манипуляции с выборами мэра Киева обусловлены лишь одним – ставленник Партии регионов Александр Попов по всем опросам не набирает рейтинга для победы. Поэтому власть тянет время. Но нужно положить конец всем спекуляциям. Выборы в столице должны быть, наконец, назначены», – заявят в партии «УДАР».

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Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Частью второй статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрено, что заместитель городского головы - секретарь Киевсовета временно осуществляет полномочия Киевского городского головы в случае освобождения головы от должности в связи с досрочным прекращением его полномочий.

Полномочия Киевского городского головы досрочно прекращаются в день принятия на пленарном заседании Киевсовета решения, которым указанный факт принимается к сведению.

Глава столичной городской государственной администрации Александр Попов 3 июня заявил, что, согласно законодательству, заявление Л.Черновецкого будет рассмотрено на заседании Киевсовета, и далее городская власть должна обратиться в Верховную Раду с просьбой назначить дату выборов в столице. До выборов обязанности мэра будет исполнять заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.

Говоря о том, когда состоится очередное заседание Киевсовета, председатель КГГА сказал, что знает только о том, что депутаты решили, что во время Евро-2012 «заниматься политикой неуместно», и поэтому было принято решение провести следующую сессию в июле.

5 июня фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете заявила, что требует немедленно провести сессию городского совета, на котором депутаты должны обратиться в Верховную Раду Украины относительно назначения выборов Киевского городского головы. Соответствующая инициатива возникла в связи с тем, что проведение ближайшей очередной сессии Киевсовета запланировано на 12 июля.

В то же время лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов 5 июня заявил, что фракция Партии регионов выступает за избрание мэра Киева и депутатов Киевсовета в 2013 году, но только до 2015 года, чтобы позже провести все местные выборы в Украине одновременно.