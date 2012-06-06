Комиссар ЕС: Подписание соглашения с Украиной пока не отложено

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом С.Фюле заявил сегодня, выступая на семинаре “Ситуация в новостных СМИ в России и странах “Восточного партнерства” в Европарламенте.

“Во-вторых, мы не отложили подписание. Соглашение имеет более тысячи страниц. Мы парафировали соглашение в конце марта, и сейчас продолжается юридическая работа над каждым словом, фразой и страницей”, - сказал комиссар.

Вместе с тем он отметил, что пока продолжается подготовительная работа, возникает и несколько вопросов, в том числе вопрос относительно того, дадут ли возможность политические условия в Украине не только подписать, но и ратифицировать новое соглашение.

“Политические условия никогда не были связаны с одним именем. Они связаны с тем, что Украина имеет проблемы с верховенством права и некоторыми другими принципами”, - сказал С.Фюле.

Он отметил, что ЕС, конечно, обеспокоен тем, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко находится в заключении и длительное время не получала адекватной помощи, однако оценивает ситуацию в стране не только через призму этого вопроса.

“Например, если вы посмотрите на индекс свободы высказываний, Украина не прогрессировала, а наоборот регрессировала, и это вызывает обеспокоенность”, - отметил С.Фюле.