16 общественных организаций упрекнули оппозицию за языковой закон

Ответственность за принятие Верховной Радой 5 июня за основу законопроекта «О принципах государственной языковой политики» лежит не только на власти, но и на оппозиции.

Об этом говорится в совместном заявлении 16 общественных организаций и объединений, переданном УНИАН.

"Ответственность за позор 5 июня лежит не только на власти, но и на оппозиции, которая не только позволила фальсифицировать голосование за проект Кивалова-Колесниченко, но и дискредитирует идею противодействия этому проекту", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, "5 июня в сессионном зале оппозиция молча наблюдала за фальсификацией голосования". "Никто, за исключением некоторых депутатов, даже не пытался помешать преступлению, а часть народных избранников вместо того, чтобы быть до и во время голосования в сессионном зале, занимались пиаром на митинге", - подчеркивается в заявлении.

В обращении общественных организаций и объединений также отмечается, что "сам митинг, куда на призыв общественных организаций и оппозиции пришло довольно много обыкновенных людей, которые осознанно протестовали против законопроекта, был превращен в партийно-предвыборное шоу сомнительного содержания". "Такие действия откровенно маргинализируют протесты против языкового законопроекта и играют на руку власти", - отмечается в обращении.

Представители общественных организаций и объединений также призвали власть "опомниться, не провоцировать гражданский конфликт и не выносить антиукраинский законопроект на второе чтение". "Мы сделаем все возможное, чтобы каждый соучастник этого преступления понес заслуженную политическую и юридическую ответственность", - говорится в обращении.

По словам его авторов, "содержание проекта закона Кивалова-Колесниченко противоречит Конституции и законодательству, поэтому каждый, кто проголосовал «за», выступил не только против украинского языка, но и против конституционного строя, гражданского мира и целостности страны". В частности, как говорится в обращении, "за проект проголосовали многие депутаты, которых и близко не было в сессионном зале. Без этой фальсификации документ не имел шансов получить необходимые голоса".

Авторы обращения также призвали оппозицию "больше не прибегать к провокационным действиям, авантюрным призывам и разговорам, как она «отменит закон после выборов», а сконцентрироваться на эффективных действиях, которые не позволят принять проект в целом".

Всего под этим обращением подписалось 16 общественных организаций и объединений, в частности, Гражданское движение «Видсич», Движение добровольцев «Пространство свободы», Общественное движение «Не будь безразличным!», Самоуправляющаяся альтернативная сеть (САМ), Союз украинской молодежи в Украине, Союз офицеров Украины, Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса и др.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о принципах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).