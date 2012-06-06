Пайфер: предположения, что США поддерживают власть в Украине, отвратны

Бывший Посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что если Украина продолжит отклоняться от демократии, то к ней могут быть применены санкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-посол сказал на пресс-конференции в среду.

«Если Украина и дальше будет идти тем же самым курсом, то есть будет отклоняться от демократии, тогда я могу предположить, что и санкции не задержатся», - сказал он.

Он отметил «огромное разочарование, даже отчаяние» в связи с тем, что обещала «помаранчевая» революция, и что сейчас Украина идет не в том направлении.

Отвечая на вопрос о том, что в статье в одном из украинских изданий говорится о том, что если будет поддержка США Украины, то она не будет в изоляции, С.Пайфер отметил, что «это репортерский спам».

«Если Банковая хочет создать впечатление, что есть разница между Президентом Обамой и Европейским Союзом во внешней политике, то я говорил с американскими чиновниками, и скажу, что нет отличий у США и ЕС по поводу того, как обе стороны воспринимают события в Украине», - сказал он.

Он также отметил, что «вызывает отвращение» предположение о том, что некоторые американские компании получат контракты с Украиной, и будут поддерживать нынешнюю власть.

«Это, думаю, оскорбление для Президента Обамы, такое предположение», - сказал С.Пайфер.

Отвечая на вопрос, что может привести к более жестким действиям США по отношению к украинскому руководству, С.Пайфер ответил: «Если политическое направление Украины будет продолжаться, если внутренняя политика будет похожей на Беларусь и Россию еще больше, я лично не удивлюсь, если в Конгрессе начнутся разговоры о таком же отношении, как и к белорусским, и к российским некоторым лицам».