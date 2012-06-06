Янукович призывает журналистов не втягиваться в политические игры

Власть и СМИ должны совместно работать для развитие в Украине зрелого гражданского общества. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с представителями СМИ, которая состоялась в День журналиста, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Вы одни из наиболее информированных членов нашего общества, и можете и имеете право делать заключения и указывать на проблемы», - отметил В.Янукович.

Президент также призвал журналистов соблюдать баланса в подаче информации и не позволять втягивать себя в политические игры.

Глава государства, в частности, отметил активную позицию журналистов, которые своими публикациями обратили внимание на разрушение исторических памятников в Киеве, на высокие цены на проживание в гостиницах в канун Евро-2012, на неудобства, возникшие в связи с отменой ночных поездов.

«Журналистика - это зеркало, в которое смотрит каждый политик. Голос прессы - это голос совести общества. Эффективность власти напрямую зависит от возможности реагировать на все замечания граждан и, в первую очередь, журналистов», - отметил В.Янукович.