Порошенко: так, чтобы курс все время был 8,04, или сколько там сейчас, – так не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня на брифинге.

«На сегодняшний день состояние золотовалютных резервов подтверждает, что спрос и предложение на валюту сбалансированы. Страна имеет золотовалютные резервы и имеет возможность выдерживать пиковые спекулятивные нагрузки», - сказал П.Порошенко.

При этом он не исключил, что на валютном рынке возможны небольшие курсовые колебания.

«Но так, чтобы курс все время был 8,04 или сколько там сейчас – так не будет, потому что евро стоило 1,42 (доллара – УНИАН), сегодня 1,23. А это одна из крупнейших экономик мира. Почему? Потому что кризис в Греции продолжается, и спрос на евро падает», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0750/8,0810, к 12:00 цены упали - 8,0640/8,0710 грн/долл.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2486/1,2488, а к 12:00 повысились до 1,2512/1,2414.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0945/10,1035, к 12:00 цены составили 10,0925/10,1055.