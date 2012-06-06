Freedom House констатирует «путинизацию» Украины

Как сообщает Би-Би-Си, об этом говорится в опубликованном сегодня докладе организации, посвященном оценке уровня демократии в странах Центральной и Восточной Европы, а также Евразии.

В частности, организация считает, что в странах Восточной и Центральной Европы в последнее время начала превалировать антидемократическая тенденция, приводя в пример Венгрию и Украину.

В исследовании говорится, что "фальсифицированные парламентские выборы в России и обещание предопределенной смены Президента" вызвали широкомасштабные протесты в декабре прошлого года, но при этом власти не стали жестко подавлять гражданское общество.

Однако режим продолжил использовать судебную систему для преследования и запугивания политических активистов, а также для "оправдания или отрицания" причастности власти к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году.

Freedom House отмечает особенно заметный упадок в категории независимости судебной системы. Регресс в этом был отмечен во всех регионах, охваченных в докладе. В общей сложности рейтинг восьми стран в этой категории был понижен. В их числе - Россия, Украина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Албания, Болгария и Венгрия.

В докладе используется термин "путинизация" по отношению к процессам, которые вызывают в своих странах Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом, в частности, сказал президент Freedom House Дэвид Крамер: "Орбан и Янукович под видом внедрения так называемых реформ систематически разрушают критически необходимую систему сдержек и противовесов. По всей видимости, они проводят политику "путинизации", учитывая, что в самой России "путинизм" за последний год себя сильно дискредитировал, а россияне все больше желают видеть подотчетность им государства, а также большую прозрачность в его работе".

Согласно отчету организации, рейтинг демократии в Украине вплотную подобрался к уровню, наблюдавшемуся до начала помаранчевой революции 2004 года.

Регресс Украины, а также негативная политическая тенденция, происходящая в балканских странах, претендующих на членство в ЕС, ставят под сомнение возможность расширения круга демократических стран в Европе, предупреждает Freedom House.