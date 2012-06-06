Регионалы о "языковом законе", бардаке, татарах и Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, он подчеркнул, что до конца сессии языковой законопроект будет принят в Верховной Раде.

«Я рад, что в Верховной Раде большинство депутатов – а таких сегодня было 234 – думают не о политиканстве, а о пользе для своих соотечественников. Мы приняли в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики» именно для того, чтобы навести порядок в «языковом» вопросе», - отметил С.Кивалов.

«Оппозиция, конечно же, заинтересована в том, чтобы тут, в «языках», был полный хаос, чтобы был бардак в стране вообще. Для всех очевидно, что наша так называемая оппозиция (хотя никому не известно, почему эти политики пребывают в оппозиции), прилагает усилия именно для расшатывания ситуации, для дестабилизации в государстве. Это особенность именно украинских оппозиционеров. Я заявляю, что мы им не дадим и дальше использовать проблемы наших граждан в своих политических интересах. В Украине люди будут говорить на том языке, который считают родным», - подчеркнул С.Кивалов.

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Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев считает законопроект важным для многонационального Крыма.

"С моей точки зрения, принятие этого законопроекта за основу – большое достижение. Особенно он актуален для Крыма, на территории которого проживают представители разных национальностей", - сказал А.Могилев, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства автономии.

По его словам, проект закона является компромиссным и позволит защищать конституционные права и свободы граждан Украины всех национальностей. "Каждый должен осуществлять свои гражданские права и свободы на языке, на котором он думает. В Крыму русский язык – язык межнационального общения. Здесь проживают и крымские татары, которые также имеют право не только говорить, но и обращаться в органы государственной власти на родном языке", – сказал крымский премьер.

По мнению Могилева, законопроект отвечает европейской практике в сфере языков. "В мире есть государства, в которых государственными являются несколько языков, поэтому, надеюсь, закон будет принят во втором чтении в скором времени", - отметил глава Совмина Крыма, который является также лидером крымской организации Партии регионов.

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Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры, заместитель руководителя предвыборного штаба Партии регионов Борис Колесников заявляет, что ПР, голосуя за "языковой закон", выполняет свои обязательства перед избирателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на круглом столе Института Горшенина.

"Ничего смертельного не произошло", - заявил Б.Колесников.

"Мы что, скрывали от кого-то, что в нашей партийной программе русским языком и украинским, и английским тоже написано, что мы всегда выступали за два государственных языка?" - спросил он.

По словам Б.Колесникова, Партия регионов внесла "маленькую лепту" по исполнению своей избирательной программы.

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Народный депутат от Партии регионов Ярослав Сухый обвиняет оппозицию в политизации языкового законопроекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПР.

«Мне кажется, вокруг данного закона продолжаются самые обыкновенные политиканские игрища. Бютовцы прекрасно понимают, что им эта тема не нужна, ведь она отодвинула на задний план тему заключенной, которая лечится с помощью немецких врачей. А им это не нужно», - сказал Я.Сухый.

В то же время он подчеркнул, что «...мы проголосовали за законопроект под регистрационным номером 9073 (об основах государственной языковой политики), чтобы защитить права граждан».