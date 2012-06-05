Яценюк объявил бессрочную акцию оппозиции в защиту языка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», он отметил, что оппозиции не удалось сорвать голосование законопроекта о языках в первом чтении, однако она не допустит окончательного его принятия.

«Нужно откровенно признать, что этот бой мы не выиграли. Но ко второму чтению этот закон никогда не дойдет. И для того, чтобы не был уничтожен украинский язык и Украинское государство, - мы обязаны начать постоянную акцию протеста», - отметил А.Яценюк.

Он призвал украинцев поддержать Объединенную оппозицию в бессрочной акции протеста «Захисти Україну! Захисти українську мову! Захисти своє майбутнє!»

«Мы не имеем права расходиться. Мы имеем право только бороться. Победа - в руках каждого из вас. Знайте, только в единстве наша сила и только в борьбе мы достигнем того, что мы хотим для своей страны», - обратился Арсений Яценюк к участникам митинга возле ВР.