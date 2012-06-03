Эксперт: Черновецкий ушел с поста мэра, чтобы баллотироваться в ВР

Леонид Черновецкий подал в отставку с поста мэра Киеве, потому что, вероятно планирует баллотироваться в парламент по мажоритарке на будущих выборах.

Об этом ТСН.ua заявил директор института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам Черновецкий мог пойти в отставку по двум причинам: или он планирует идти по мажоритарке на выборы в ВР, или же его "попросили" оставить кресло. Карасев также отметил, что выборов киевского мэра теперь можно ожидать в любой момент.

"Выборы столичного градоначальника могут состояться сразу после Евро-2012, одновременно с парламентскими, не исключено, что они состоятся и после них", - сказал Карасев.

Он также допускает, что Черновецкий все же сам принял решении уйти, и это, по его мнению, было скорее не под давлением власти, а под давлением обстоятельств.

Как сообщалось ранее, Леонид Черновецкий 1 июня написал заявление об отставке с поста мэра Киева.