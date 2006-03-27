Параллельный подсчет от БЮТ

По результатам параллельного подсчета голосов, который проводит Блок Юлии Тимошенко, за Партию регионов проголосовали 28% избирателей, за БЮТ – 24%, за «Нашу Украину» - 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре БЮТ заместитель руководителя избирательного штаба блока Олег НАДОША.

По его словам, уже обработаны данные с 82,67% участков, или с 28 тыс. 52 участков.

О.НАДОША отметил, что это предварительные данные, составленные не на основе протоколов с мокрыми печатями.

По его словам, согласно этим данным, Блок Юлии Тимошенко лидирует в центральных областях Украины, блок «Наша Украина» лидирует в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. «Партия регионов пока что лидирует на Юге и Востоке», - отметил О.НАДОША.

По его словам, около 12.00 штаб БЮТ предоставит окончательные результаты параллельного подсчета голосов.

О.НАДОША также заметил, что, по оценке штаба БЮТ, на этих выборах не наблюдалось существенных нарушений избирательного законодательства. «На некоторых участках Востока Украины наблюдались очереди, но это было, как и на большинстве участков страны», - сказал он.