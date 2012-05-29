В Газпроме уверяют, что одномоментного прекращения украинского транзита не будет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев в интервью корпоративному журналу «Газпром» (№5).

«Но важно и понимать, что ввод «Северного потока» не означает одномоментное прекращение украинского транзита. Из 55 млрд куб. м в год - а именно столько будет составлять максимальная мощность балтийского трубопровода после пуска второй нитки - не менее 20 млрд куб. м газа будут поставляться по новым контрактам», - сказал А.Медведев.

Он подчеркнул, что Украина - крупнейший транзитер российского газа, 80% наших экспортных потоков проходит через эту страну. И вполне разумно стремление «Газпрома» минимизировать риск зависимости от транзитного монополиста, тем более что, к сожалению, история наших взаимоотношений в этой части далеко не безоблачна, отметил А.Медведев.

«Наша основная цель - обеспечить надежный непрерывный поток газа к европейским клиентам. Поэтому мы диверсифицируем маршруты - и «Северный», и «Южный» потоки, и «Ямал - Европа» вместе повышают гибкость и надежность наших поставок», - сказал он.

Справка УНИАН. «Северный поток», длиной 1,2 тысячи километров, уже поставляет российский газ в Германию. Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток». К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнению техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.