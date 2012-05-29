В ПР говорят, что судьбу налога на роскошь решат в ближайшее время
09:48, 29 мая 2012Политика
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Законопроект относительно налогообложения предметов роскоши поступит на рассмотрение Верховной Рады уже в ближайшее время.
Алексей Плотников знает о согласовании между "крыльями" Кабмина
Об этом в эфире «5 канала» сообщил народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников.
«Этот законопроект поступит в Верховную Раду в ближайшее время, потому что там было два варианта. Первый вариант выходил из одного крыла Кабинета Министров, а другой – от Министерства финансов. То есть там есть определенные согласования, определенная консолидация позиций двух вариантов. Я думаю, что ближайшими днями он дойдет до Верховной Рады», – заявил Плотников.
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