В ПР говорят, что судьбу налога на роскошь решат в ближайшее время

09:48, 29 мая 2012
Политика
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Законопроект относительно налогообложения предметов роскоши поступит на рассмотрение Верховной Рады уже в ближайшее время.

Алексей Плотников

Об этом в эфире «5 канала» сообщил народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников.

«Этот законопроект поступит в Верховную Раду в ближайшее время, потому что там было два варианта. Первый вариант выходил из одного крыла Кабинета Министров, а другой – от Министерства финансов. То есть там есть определенные согласования, определенная консолидация позиций двух вариантов. Я думаю, что ближайшими днями он дойдет до Верховной Рады», – заявил Плотников.

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