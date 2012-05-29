Тюремщики пытаются пресечь поток визитов к Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе пенитенциарной службы, это сделано с целью упорядочения посещения учреждений ГПтС Украины представителями общественных и религиозных организаций и отдельными лицами, которые являются иностранными гражданами.

Порядок предусматривает, что рассмотрение вопросов относительно посещения вышеупомянутыми лицами учреждений, которые относятся к сфере управления ГПтС Украины, осуществляется исключительно на основании письменного обращения заинтересованной стороны в учреждение исполнения наказаний или территориального органа ГПтС Украины.

С целью посещения учреждений ГПтС Украины представителями общественных, религиозных организаций и иностранцами подается письменное обращение, как правило, не менее чем за 20 суток до проведения визита. В обращении в обязательном порядке указывается следующая информация:

- название и регистрационные данные организации с украинской стороны, по приглашению которой осуществляется визит;

- выдержка из устава этой организации относительно уставных задач, которые отвечают цели визита;

- справка об опыте сотрудничества с этой организацией;

- перечень посетителей – иностранных граждан с указанием имени, фамилии, гражданства и копии паспорта;

- дата визита и продолжительность пребывания;

- цель визита;

- круг лиц, с которыми планируется встреча;

- к запросу прилагаются короткие анкеты участников визита, которые касаются их опыта работы в пенитенциарной сфере и их согласие на использование предоставленной личной информации.

По результатам изучения руководством территориального органа ГПтС Украины вышеуказанной информации, в ГПтС Украины не позже 10 дней до даты запланированного визита направляется аргументированное представление о целесообразности предоставления разрешения на посещение.