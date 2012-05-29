Тюремщики пытаются пресечь поток визитов к Тимошенко
Государственная пенитенциарная служба Украины утвердила новый порядок посещения учреждений ГПтСУ представителями общественных и религиозных организаций и отдельными лицами - иностранными гражданами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе пенитенциарной службы, это сделано с целью упорядочения посещения учреждений ГПтС Украины представителями общественных и религиозных организаций и отдельными лицами, которые являются иностранными гражданами.
Порядок предусматривает, что рассмотрение вопросов относительно посещения вышеупомянутыми лицами учреждений, которые относятся к сфере управления ГПтС Украины, осуществляется исключительно на основании письменного обращения заинтересованной стороны в учреждение исполнения наказаний или территориального органа ГПтС Украины.
С целью посещения учреждений ГПтС Украины представителями общественных, религиозных организаций и иностранцами подается письменное обращение, как правило, не менее чем за 20 суток до проведения визита. В обращении в обязательном порядке указывается следующая информация:
- название и регистрационные данные организации с украинской стороны, по приглашению которой осуществляется визит;
- выдержка из устава этой организации относительно уставных задач, которые отвечают цели визита;
- справка об опыте сотрудничества с этой организацией;
- перечень посетителей – иностранных граждан с указанием имени, фамилии, гражданства и копии паспорта;
- дата визита и продолжительность пребывания;
- цель визита;
- круг лиц, с которыми планируется встреча;
- к запросу прилагаются короткие анкеты участников визита, которые касаются их опыта работы в пенитенциарной сфере и их согласие на использование предоставленной личной информации.
По результатам изучения руководством территориального органа ГПтС Украины вышеуказанной информации, в ГПтС Украины не позже 10 дней до даты запланированного визита направляется аргументированное представление о целесообразности предоставления разрешения на посещение.