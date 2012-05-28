Объединенная оппозиция утвердит свою программу на съезде

Программа деятельности объединенной оппозиции окончательно будет утверждена на избирательном съезде оппозиционных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время обсуждения проекта программы заявил один из лидеров объединенной оппозиции, председатель партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

По его словам, соответствующая программа является не только программой оппозиции, но и программой развития всей страны.

А.Яценюк заметил, что настоящий документ рассчитан не только на избирательную парламентскую кампанию, поскольку очень тяжело реализовать все ее положения за такой короткий срок.

«Это программа, которую мы будем реализовывать и менять в зависимости от того, что будет происходить в мире. Мы просим вашей помощи, чтобы окончательный вариант программы был утвержден на съезде объединенной оппозиции», - сказал А.Яценюк.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов сообщил, что обсуждение программы будет происходить не только в Киеве, но и во всех регионах Украины.

Кроме того, сказал А.Турчинов, параллельно с программой будут прорабатываться проекты законов, которые необходимо принять после победы оппозиции на парламентских выборах.

«Именно такую задачу мы ставим перед собой», - подчеркнул А.Турчинов.