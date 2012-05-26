Регионал: Для принятия языкового законопроекта в ВР не хватило бы голосов
15:11, 26 мая 2012Политика
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Киселев утверждает, что голосов не хватало и оппозиция об этом знала.
Киселев говорит, что регионалам не хватило бы голосов
Для принятия скандального законопроекта об основах языковой политики у регионалов не хватило бы голосов, ведь депутаты из фракции «Реформы ради будущего» заявили о том, что не дадут ни одного голоса за этот законопроект. И начиная драку в парламенте представители оппозиции об этом знали. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Василий Киселев.
«Они знали, что закон этот не проходит, закон не о втором государственном языке, нет голосов в Верховной Раде. Когда заявил Рыбаков устами своего спикера, депутата Каплиенко, что ни одного голоса они не дадут, голосов не было, и все об этом знали», – заявил Киселев.
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