Регионал: Для принятия языкового законопроекта в ВР не хватило бы голосов

Для принятия скандального законопроекта об основах языковой политики у регионалов не хватило бы голосов, ведь депутаты из фракции «Реформы ради будущего» заявили о том, что не дадут ни одного голоса за этот законопроект. И начиная драку в парламенте представители оппозиции об этом знали. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Василий Киселев.

«Они знали, что закон этот не проходит, закон не о втором государственном языке, нет голосов в Верховной Раде. Когда заявил Рыбаков устами своего спикера, депутата Каплиенко, что ни одного голоса они не дадут, голосов не было, и все об этом знали», – заявил Киселев.