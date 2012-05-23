Ефремов: Спекулировать на болезни, которой больны 90% людей после 40 лет, не стоит

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, сегодня во время брифинга в кулуарах парламента, отвечая на вопрос журналистов, почему фракция ПР не поддержала законопроект о разрешении лечения заключенных за границей, А.Ефремов сообщил: «Тогда получается так: украл – в тюрьму – за границу. А спекулировать на той болезни, которой больны 90% людей после 40 лет, не стоит. Надо называть вещи своими именами».

«А те законопроекты, которые были сегодня внесены оппозицией в повестку дня, не имели никакого конструктива», - подытожил А.Ефремов.

При этом глава фракции ПР убежден: оппозиция считает, что чем больше популизма в Верховной Раде – тем плодотворнее ее работа. По его словам, сегодня Верховная Рада работает в соответствии с повесткой дня, которая была принят на Согласительном совете. «А то, что отдельная часть представителей оппозиции покинула зал, в очередной раз заявив, что их больше беспокоит радикулит одного человека, это мы уже слышали на протяжении нескольких месяцев. Поэтому никаких чрезвычайных ситуаций в парламенте не происходит», - подчеркнул А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, Верховная Рада Украины отказалась рассматривать законопроект, который бы позволял заключенным, в том числе экс-премьеру Ю.Тимошенко, лечиться за границей.

За включение в повестку дня проекта закона ”О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины” относительно освобождения от наказания по болезни проголосовал всего 131 народный депутат из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого фракция «БЮТ-Батьківщина» покинула сессионный зал в знак протеста против отказа парламента урегулировать ситуацию относительно экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.