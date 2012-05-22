Суд не нашел причин для запрета скандального российского фильма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

Суд не нашел причин для отмены государственной регистрации удостоверения на право распространения и демонстрирования этой киноленты, отмечается в сообщении.

«Окружной административный суд Киева занял формальную позицию в деле по нашему иску, поскольку отказался устанавливать чрезвычайно важный для дела факт, а именно, что фильм «Матч» является действительно таким, который разжигает междунациональную вражду и унижает достоинство личности на основании ее национальности. Именно установление этого факта было ключевым моментом обоснования исковых требований. Соответственно, суд сослался в этом вопросе на мнение экспертной комиссии Госкино, а дальше уже признал, что при условии наличия такого экспертного решения Госкино действовало формально правильно», – отметил истец Филипп Ильенко.

Как сообщал УНИАН, ранее молодежные организации обращались к министру культуры Украины Михаилу Кулиняку с требованием запретить официальный показ российского фильма «Матч» на территории Украины, поскольку в нем грубо искажены исторические факты.

«Считаем, что сюжет этого продукта грубо искажает исторические факты и пренебрежительно показывает украинцев как нацию», - отмечалось в обращении.