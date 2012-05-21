Награждение победителей рейтинга «Добросовестные налогоплательщики - 2011»

Ассоциация налогоплательщиков Украины представляет:

В четверг, 24 мая, в 18.00 в Международном центре культуры и искусств состоится торжественная церемония награждения победителей Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики Украины - 2011».

Для награждения победителей на сцену выйдут украинские высокопоставленные должностные лица, политики, представителей деловых кругов, выдающиеся деятели культуры и искусств, в частности: Валентина Арбузова, Юрий Колобов, Ольга Сумская, Александр Клименко, Петр Шилюк, Виталий Захарченко, Виталий Хомутынник, Сергей Бубка и др.

Атмосферу праздника будут создавать звезды украинской эстрады: Ани Лорак, Нина Матвиенко, группа «Пиккардийская терция», Александр Пономарев, Эрика, Mad Heads XL и др.

Ведущие церемонии: Ольга Фреймут и Юрий Горбунов.

Внимание, журналисты! Для обязательной аккредитации и получения приглашения звоните по телефонам: (067) 235-80-44, (044) 351-19-26.

Больше информации на сайтах: www.sppu.org.ua и www.appu.org.ua