Власенко подозревает, что власть хитрит с Тимошенко из-за сессии ПАСЕ
Защитник заявляет, что решениями судов о переносе заседаний по двум делам в отношении Тимошенко власть в очередной раз пытается ввести в заблуждение европейское сообщество.
|Власенко комментирует решение суда
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Киевского районного суда Харькова по делу относительно ЕЭСУ заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, комментируя журналистам решение суда о переносе рассмотрения дела.
«Судебное рассмотрение дела перенесено на 25 июня. Хочу напомнить, что на 26 июня перенесена кассация по «газовому делу» Юлии Владимировны. По моему глубокому убеждению, это все связано с тем, что именно в эти дня, 25-26 июня в городе Страсбурге будет проходить сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, на которой должен рассматриваться украинский вопрос. Украинская власть хочет в очередной раз обмануть европейское сообщество, сказав, у нас нет окончательного решения. Именно поэтому избраны эти два дня», - сказал С.Власенко.
Как сообщал УНИАН, Киевский райсуд Харькова сегодня перенес на 25 июня заседание по делу по обвинению Ю.Тимошенко в финансовых махинациях в должности руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в 1995-1997 годах.
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес на 26 июня рассмотрение кассационной жалобы защиты Ю.Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому» делу.