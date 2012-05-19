Грищенко говорит, что Украина в Европе - это органично

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве в своем выступлении во время празднования Дня Европы в Украине.

«Сегодня мы празднуем и то, чего мы достигли, и то, чего мы стремимся достичь. Мы стремимся быть не просто географически в Европе, мы стремимся быть институционно в Европе», - сказал министр. По его словам, для этого делается очень многое, в частности, завершены переговоры по Соглашению об ассоциации включительно с зоной свободной торговли.

«Мы убеждены, что Европа как раз открывает для нас то пространство, которое является органичным для украинского народа», - сказал К.Грищенко.

По его убеждению, реформы, которые инициировал и направляет Президент Украины Виктор Янукович, приближают Украину к европейским стандартам. Он заверил, что МИД так же, как и другие государственные структуры, настойчиво будет работать над тем, чтобы эта цель приближалась как можно быстрее к своей реализации.