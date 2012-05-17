Выставки «Машиностроение. Металлургия», «Литье», «Композиты и стеклопластики»

С 22 по 25 мая в Запорожье, в выставочном центре «Козак-Палац», состоится промышленное событие – международные специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия - 2012», «Литье - 2012», «Композиты и стеклопластики - 2012».

Мероприятия проводятся Запорожской торгово-промышленной палатой при содействии профильных министерств и отраслевых институтов и ассоциаций: Министерства экономического развития и торговли Украины, Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, Национального космического агентства, Научно-исследовательского института стеклопластиков и волокна, Союза производителей композитов, Ассоциации литейщиков Украины, Ассоциации технологов-машиностроителей Украины, Физико-технологического института металлов и сплавов Украины, Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Национальной металлургической академии Украины.

Запорожская промышленная выставка «Машиностроение. Металлургия» - одно из самых известных и более масштабных специализированных выставочных мероприятий в Украине. В этом году ее проведение станет уже двадцатым. Ежегодно мероприятие объединяет сотни участников рынка – производителей, поставщиков, дилеров, покупателей, заинтересованных в расширении границ сотрудничества и поиске новых рынков сбыта. Выставка давно стала известна среди деловых кругов как отечественных промышленников, так и партнеров из-за границы. Для многих компаний именно эта выставочная площадка стала основой для последующего успешного сотрудничества с предприятиями региона.

Параллельно состоится VIII международная специализированная выставка-конференция «Литье - 2012». Участники выставки и конференции презентуют новейшие современные литейные технологии, продукцию, оборудование. При участии ведущих научных работников, специалистов отрасли состоится традиционная конференция «Литье. Металлургия».

В этом году к масштабной промышленной встрече организаторы добавили еще одну актуальную тематику – выставку композитных и полимерных материалов «Композиты и стеклопластики - 2012», которая является единственным профильным мероприятием в Украине и в пятый раз состоится в Запорожье. Участники этой экспозиции, свыше 30 предприятий отрасли, представляют на рынке лучший опыт в области инноваций, а именно в сфере развития современных конструкционных и композитных материалов.

В рамках выставки состоится научно-практическая конференция «Современные технологии композитов и стеклопластиков в промышленности Украины». Основные вопросы конференции – мировые тенденции развития рынка композитных материалов, новые технологические аспекты производства, применение передовых практик.

Вместе с выставочными мероприятиями состоится ІІ Промышленный инвестиционный форум. Организаторы форума - Запорожская областная государственная администрация, Запорожский областной Совет при поддержке Министерства экономического развития и торговли Украины. «Инвестиции. Индустрия. Инновации» - основной слоган мероприятия, отображает содержание встречи. Запорожский инвестиционный форум станет эффективной площадкой для делового общения, налаживания новых связей, обмена опытом. Партнерами Форума Европейская Бизнес Ассоциация, аудиторская компания PricewaterhouseCoopers, ООО «Русмет Івентс», компания «Бюро Веритас».

Расширение границ сотрудничества в научно-технической сфере, установление деловых контактов между научно-исследовательскими организациями, отраслевыми институтами и производственными предприятиями стран-участниц Форума – результаты, которые ожидаются по итогам работы контактно-кооперационной биржи.

Таким образом, промышленное событие в Запорожье объединит свыше 300 участников из Украины, СНГ, Центральной и Восточной Европы, в целом представительства из 16 стран мира, а выставочная площадь превысит 5 000 кв. м.

Презентация инновационной продукции и технологий, развитие отечественной промышленности в реалиях настоящего, поиск новых путей развития и совершенствования, освоение новых рынков сбыта в современных экономических условиях – задачи, которые ставят перед собой участники и организаторы мероприятий.

Структура промышленности юго-восточного региона, современная удобная выставочная инфраструктура, заинтересованность многих профессиональных посетителей – основные составляющие успешного проведения промышленных выставок в Запорожье.

Торжественно выставки откроются 22 мая в 12.00 и будут работать для посетителей:

22, 23, 24 мая - с 10.00 до 17.30,

25 мая - с 10.00 до 14.30.

On-line регистрация для посетителей выставки проводится по адресу www.expo.zp.ua

для слушателей форума - по адресу www.ziif.in.ua

Оргкомитет выставок:

тел.: + 38 (061) 213-50-26, 213-51-67

expo5@cci.zp.ua expo@cci.zp.ua

www.expo.zp.ua