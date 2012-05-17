Американские эксперты: ЕвроПРО - чисто политический проект

К такому выводу пришли эксперты научного совета Пентагона и счетной палаты правительства США, оценившие перспективы ЕвроПРО, пишет Коммерсант.

Главным изъяном системы, по мнению оценщиков, есть малый радиус действия радаров и неспособность перехватчиков выбрать цель.

Тем не менее, как выявила проверка, в Европе уже идет размещение боевых систем, не прошедших испытания в США.

Документы, подготовленные специалистами двух правительственных агентств США, подтвердили опасения независимых экспертов, заявлявших о неэффективности ЕвроПРО. Работа над докладом научного совета Пентагона (DSB) продолжалась почти полтора года, а итоговый документ получил гриф "секретно". На днях открытая часть исследования объемом в 41 страницу была передана в конгресс.

По оценке специалистов, радары ЕвроПРО пока не способны засечь пуски баллистических ракет и сопровождать их на ранних стадиях полета. При том эту проблему не удалось решить ни для морских, ни для наземных станциях.

Главной же проблемой эксперты DSB считают то, что датчики на перехватчиках не могут отличить боевой блок ракеты от сопровождающих ее мишеней-ловушек.

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По мнению же специалистов счетной палаты правительства США ускоренное размещение элементов противоракетной обороны уже привело "к резкому росту стоимости проекта, низкой эффективности и постоянным проблемам с качеством компонентов". Так, стремясь завершить второй этап развертывания систем к 2015 году, Пентагон закупил несколько десятков перехватчиков SM-3 Block IIA, не дожидаясь окончания государственных испытаний.

Представитель Агентства по ПРО Ричард Линер призвал сотрудников научного совета Пентагона и счетной палаты "не слишком сгущать краски". По его словам, проблемы с дальностью действия радаров будут решены в ближайшие девять лет, когда в космосе будет развернута новая система слежения.