Россия пугает НАТО упреждающим ударом по системам ПРО в Европе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Макаров в ходе конференции «Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности» в Москве.

«С учетом дестабилизирующего характера системы ПРО, а именно: создание иллюзии безнаказанного разрушающего удара, принятие решения об упреждающем применении имеющихся средств поражения будет приниматься в период обострения обстановки. Недоверие и настороженность сторон существенно возрастут», - сказал Н.Макаров.

Он подчеркнул, что размещение и тем более применение средств реагирования является крайней мерой на размещение ПРО Европе.

«Хочется верить, что нам никогда не придется ее задействовать», - сказал Н.Макаров.

Он отметил, что «размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе России для огневого поражения компонентов противоракетной обороны, включая развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, представляет собой один из возможных вариантов разрушения инфраструктуры ПРО в Европе».

По его словам, в качестве мер противодействия системы ПРО Россия намерена повысить защищенность стационарных пусковых установок ракет в местах их базирования, обеспечить максимальную неопределенность нахождения мобильных пусковых установок ядерных ракет, а также повысить готовность ракетного оружия к применению.

Начальник Генштаба сообщил, что также необходимо будет обеспечить способность боевого оснащения российских баллистических ракет преодолевать любые системы ПРО, сокращать время обнаружения старта атакующих ракет, использовать эффективные средства борьбы с мобильными средствами ПРО.

При этом он сообщил, что РФ не планирует размещать российские средства ПРО за пределами своей национальной территории.