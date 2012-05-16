Луценко о Яценюке, Януковиче и четырех шагах к импичменту

Об этом Ю.Луценко сообщил в интервью УНИАН, которое он дал в Апелляционном суде г. Киева, рассматривавшим вчера апелляцию экс-главы МВД на приговор. Ответы на вопросы УНИАН Ю.Луценко писал в «клетке», пока судьи пересказывали “краткое содержание” его дела.

В частности, на вопрос, справится ли Арсений Яценюк с миссией лидера объединенной оппозиции, Ю.Луценко ответил: «Практика – критерий истины», - говорил забытый классик. Главная задача А.Яценюка и избирательного штаба объединенной оппозиции – получить первое место на выборах по партийным спискам. Это будет означать неминуемое устранение Януковича в 2015 году. Если эта победа будет дополнена общей победой оппозиции на парламентских выборах, то смена власти может произойти быстрее. В любом случае я желаю удачи Арсению и готов поддержать его словом и делом».

По словам Ю.Луценко, «существует общее правило: победа укрепляет единство, поражение – наоборот. Оппозиция успешно прошла тест на единство без оглядки на амбиции, на способность предложить альтернативную программу развития страны. Сейчас у нее еще один тест – на чистоту списков кандидатов в депутаты. Если и этот этап будет позитивным, то я считаю, что шансы на победу и, соответственно, на единую команду – высокие».

Ю.Луценко также отметил, что объявление импичмента В.Януковичу – «это стратегическая цель объединенной оппозиции. Для ее достижения нужно пройти несколько постепенных шагов. Первый – получение простого большинства в парламенте. Второй – формирование нового правительства. Третий – создание следственной комиссии по импичменту Президенту. Четвертый – достижение конституционного большинства за отставку В.Януковича на основании неопровержимого заключения комиссии и давления избирателей».

«План, безусловно, сложный для страны с неистовством неправовых методов подавления оппозиции. Но ставить такую цель нужно. Более того – было бы странно, если бы объединенная оппозиция об этом не говорила», - сказал Ю.Луценко.

*** Полный текст интервью "Луценко: Я бы хотел видеть госпожу Меркель в футболке с надписью «Юле – волю!» рядом с Януковичем"