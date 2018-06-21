Луценко: Я бы хотел видеть госпожу Меркель в футболке с надписью «Юле – волю!» рядом с Януковичем

Юрий Виталиевич, на субботнем Форуме оппозиции впервые председательствовал Арсений Яценюк. По вашему мнению, справится ли он с миссией лидера объединенной оппозиции?

“Практика – критерий истины”, - говорил забытый классик. Главное задание Арсения Яценюка и избирательного штаба объединенной оппозиции – получить первое место на выборах по партийным спискам. Это будет означать неминуемое устранение Януковича в 2015 году. Если эта победа будет дополнена общей победой оппозиции на парламентских выборах, то смена власти может произойти скорее.

В любом случае я желаю удачи Арсению и готов поддержать его словом и делом.

На Форуме неоднократно говорилось, что оппозиция сделала выводы из ошибок прошлого и отбросила свои амбиции. Это уже не первая попытка создать единую команду. Каковы шансы, что она увенчается успехом?

Существует общее правило: победа укрепляет единство, поражение – наоборот.

Оппозиция успешно прошла тест на единство без оглядки на амбиции, на способность предложить альтернативную программу развития страны. Сейчас у нее еще один тест – на чистоту списков кандидатов в депутаты. Если и этот этап будет позитивным, то я считаю, что шансы на победу и, соответственно, на единую команду – высокие.

В случае победы на парламентских выборах оппозиция обещает импичмент Януковичу. Насколько реалистичной Вам кажется такая идея?

Это стратегическая цель объединенной оппозиции. Для ее достижения нужно пройти несколько постепенных шагов. Первый – получение простого большинства в парламенте. Второй – формирование нового правительства. Третий – создание следственной комиссии по импичменту Президента. Четвертый – конституционное большинство за отставку Виктора Януковича на основании неопровержимых заключений комиссии и давления избирателей.

План, безусловно, сложный для страны с разгулом неправовых методов подавления оппозиции. Но ставить такую цель нужно. Более того – было бы странно, если бы объединенная оппозиция об этом не говорила.

Виталия Кличко и Анатолия Гриценко не было на Форуме оппозиции. Как бы Вы посоветовали вести диалог с этими лидерами? И если они все же пойдут на выборы отдельно, то какими будут имиджевые и количественные потери без этих партий для объединенной оппозиции?

У меня нет оснований сомневаться, что Виталий Кличко принял решение идти на выборы отдельной оппозиционной колонной. Продуктивно будет принять это к сведению и максимально сосредоточиться на сотрудничестве в ходе агитации и контроля за подсчетами голосов.

Я еще раз повторяю: голоса Кличко в следующем парламенте будут ключевыми во многих голосованиях. Главное, чтобы Виталий сумел жестко контролировать единство своей будущей фракции. Если она будет действовать в унисон с лидером – все будет в порядке.

Относительно Анатолия Гриценко, то я очень надеюсь, что он будет в рядах объединенной оппозиции и очень надеюсь в этом на Юлию Тимошенко, которая всегда умела найти с ним общий язык.

Какой Вы видите первую пятерку оппозиционного списка?

Наилучшей :)

Самым сильным выступлением на форуме некоторые политологи назвали выступление вашей жены. Вы бы согласились, чтобы Ирина пошла в большую политику?

Удачные выступления Жени Тимошенко и Иры Луценко – признак страны, в которой лидеров оппозиции садят в тюрьму. Но режим должен знать: на место каждого арестанта есть кому стать!

Над предложением депутатства подумаю. Может даже проведу с Ириной межпартийные переговоры :)

Совет ЕС так и не принял решения относительно возможного бойкота Евро-2012 в Украине. Что получит Украина от политического бойкота?

Я не являюсь сторонником бойкота Евро-2012. Напротив, я бы хотел видеть госпожу Меркель в футболке с надписью “Юле – волю!” рядом с Януковичем. Вот была бы самая яркая демонстрация позиций ЕС.

При случае призываю к такой же демонстрации всех украинских и заграничных болельщиков во время чемпионата.

В ответ на реакцию Запада и уже откровенные сигналы о перспективе международной изоляции Янукович заявил: мы не позволим, чтобы нас унижали. Кого унижают европейские лидеры, отказываясь от визитов в Украину?

Наибольшее унижение Украины – зависимость ее европейской перспективы от мести и страхов Януковича.

Я уже не раз говорил, что он владеет талантом сжигать мосты перед собой, но, к сожалению, страдает Украина.

Недавно Вы дебютировали на страницах одного из украинских журналов как литературный критик, рекомендуя книги, которые в зависимости от настроения или ситуации стоит почитать украинцам. А какую бы книгу Вы посоветовали почитать Януковичу?

Для начала те, которые он будто-бы написал. Нужно же отработать солидный гонорар :)

А если серьезно, то посоветовал бы каждому украинскому высокопоставленному чиновнику прочитать “Музей покинутых секретов” Оксаны Забужко – лучший патриотический роман времен независимости.

На какое решение Апелляционного суда вы рассчитываете?

Решение суда еще не объявлено, но оно абсолютно прогнозируется. Если факт того, что в моем деле не допросили 50 свидетелей (это одна треть от общего количества), не побудил Апелляционный суд к возобновлению следствия согласно требований закона и международного права, то на последующую объективность не стоит рассчитывать.

Над интервью работала Анна Ященко