При КГГА создан координационный совет по вопросам работы автокооперативов

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, сегодня с участием председателя КГГА Александра Попова в Колонном зале столичной госадминистрации прошла конференция Ассоциации автокооперативов Киева. На конференции присутствовало более 170 представителей автомобильных и гаражно-строительных кооперативов города. Участники единогласно поддержали инициативу по созданию общественной организации «Ассоциация автокооперативов Киева» и приняли ее устав.

Также был создан координационный совет по вопросам автокооперативов при горгосадминистрации, который возглавил А.Попов.

«20 лет правовой статус автокооперативов Киева не был урегулирован. В работе более 1200 кооперативов города, в которые входит почти 900 тысяч участников, за это время накопилось достаточно много проблем: как земельных, так и касающихся взаимодействия с органами власти. Без системной работы между городской властью и автокооперативами решить вопросы хранения и парковки автомобилей, а также транспортные проблемы столицы невозможно”, - подчеркнул А.Попов.

По его словам, сегодня в городе существует потребность в усилении внимания к решению вопросов автокооперативов, и этой работе необходимо системное взаимодействие с общественными организациями.

Для конструктивного и оперативного решения проблем кооперативов в созданный координационный совет будут делегированы представители от каждого района столицы, также в его состав войдут специалисты от общественности и представители КГГА.