Янукович встретится с Архиепископом и откроет объездную дорогу

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня посетит с рабочей поездкой Житомирскую область.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской областной организации Партии регионов, в городе Овруч В.ЯНУКОВИЧ посетит Спасо-Преображенский собор, где встретится с Архиепископом Овруцко-Коростенским Виссарионом. Также в Овруче состоится митинг при участии лидера Партии регионов.

После этого В.ЯНУКОВИЧ посетит город Коростень, где тоже запланировано его участие в митинге.

Кроме того, лидер Партии регионов пообщается с жителями пгт.Черняхив.

В городе Бердичеве В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия объездной дороги, а также в митинге.

В Житомире на площади Королева также состоится митинг при участии лидера Партии регионов.

Также запланировано выступление В.ЯНУКОВИЧА в прямом эфире областного телевидения.