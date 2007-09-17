Янукович встретится с Архиепископом и откроет объездную дорогу
Премьера сегодня будет принимать Житомирщина
Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня посетит с рабочей поездкой Житомирскую область.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской областной организации Партии регионов, в городе Овруч В.ЯНУКОВИЧ посетит Спасо-Преображенский собор, где встретится с Архиепископом Овруцко-Коростенским Виссарионом. Также в Овруче состоится митинг при участии лидера Партии регионов.
После этого В.ЯНУКОВИЧ посетит город Коростень, где тоже запланировано его участие в митинге.
Кроме того, лидер Партии регионов пообщается с жителями пгт.Черняхив.
В городе Бердичеве В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия объездной дороги, а также в митинге.
В Житомире на площади Королева также состоится митинг при участии лидера Партии регионов.
Также запланировано выступление В.ЯНУКОВИЧА в прямом эфире областного телевидения.