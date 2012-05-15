НУ призвала оппозицию остановить антиукраинский языковой законопроект

Партийная группа «Нашей Украины» в парламенте призывает оппозиционные депутатские фракции не допустить принятия антиукраинского языкового законопроекта № 9073, который планирует «протянуть» на этой пленарной неделе Партия регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

Как отмечается в сообщении, законопроект «регионалов» вопреки Конституции фактически устанавливает в стране режим двуязычия, ведет к ограничению сферы применения государственного украинского языка и угрожает расколом страны. О его неприемлемости уже неоднократно заявляли представители всех оппозиционных сил, общественности и научного сообщества.

«Принятие украинофобского языкового закона является не менее угрожающим для независимости Украины, чем сдача газотранспортной системы или подписание позорных харьковских соглашений, которые продлили базирование российского флота на украинской территории. Именно поэтому мы призываем коллег из объединенной оппозиции во что бы то ни стало совместными усилиями не допустить принятия этого законопроекта», - отметили «нашеукраинцы».

По их убеждению, противодействие принятию этого закона продемонстрирует гражданам серьезность намерений объединенной оппозиции защищать украинские интересы уже сейчас, а не только после выборов.

Как сообщал УНИАН, 14 мая лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предложил на этой пленарной неделе рассмотреть законопроект об основах государственной языковой политики.

По словам А.Ефремова, в законопроекте предложено, что «государственный язык – украинский, но при этом в цивилизованном русле определяется действие других языков в нашем государстве».

Справка УНИАН. Народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона не хватает гарантий применения и защиты украинского языка.