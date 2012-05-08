Прокурор: видео с «поцелуем Тимошенко» могли снять на мобильный с монитора

Стали известны новые подробности, связанные с появлением в интернете видео якобы встречи Юлии Тимошенко и ее адвоката Сергея Власенко в Киевском (бывшем Лукьяновском) СИЗО, пишет «Сегодня».

Проведенная прокуратурой Киева проверка показала, что съемка велась 15 декабря 2011 года камерой наблюдения, установленной в палате №260 медчасти изолятора, где на тот момент находилась экс-премьер. И именно в этот день ее посещал адвокат, что отражено в книгах учета и подтверждается персоналом. Видеоинформацию могли несанкционированно снять либо с сервера, установленного в СИЗО, либо с монитора, где отображается наблюдение с различных участков учреждения.

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«Учитывая не очень качественное изображение видеоролика, появившегося в Сети, можно предположить, что, скорее всего, это была съемка с монитора на мобильный телефон, сделанная кем-то из нынешних или бывших сотрудников изолятора», - рассказал прокурор столицы Анатолий Мельник.

По его словам, в соответствии с законом о предварительном заключении и инструкциями Госпенитенциарной службы, в Киевском СИЗО легально установлено 139 видеокамер наблюдения — как в камерах, коридорах, палатах, так и на открытой территории. Это делается в интересах обеспечения безопасности людей, пребывающих в СИЗО, а также для контроля оперативной ситуации. Проверкой установлено, что доступ к видеонаблюдению имеют примерно 40 человек — представители руководства СИЗО, дежурной части, оперативные сотрудники.

«Доступ к видеонаблюдению на момент съемки имели и работники, которые уже уволены из СИЗО, поэтому на причастность к съемке или пересъемке видео, происходившего в 260-й палате, мы проверяем и их, — говорит Мельник. — Думаю, нам удастся выявить того, кто это сделал. И независимо, работает он или они сейчас, либо нет, привлечь к ответственности...»

В то же время защитник Тимошенко Сергей Власенко утверждает, что использование видеокамер в палате СИЗО - незаконно: «Тюремщики и прокуроры готовы признать даже уголовное преступление, лишь бы отвлечь внимание от главного - избиения Тимошенко в Качановской колонии. В палате СИЗО использовать видеокамеру нельзя, это незаконно. Тимошенко были обязаны заранее предупредить, что снимают, но не предупредили. И теперь хотят, чтобы обыватель смаковал, что там было в этой палате, чего не было, та ли палата, еще что-то. Мне это не интересно. Меня волнует другое - факт избиения Тимошенко. И все".