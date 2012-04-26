Прокуратура проверяет, настоящее ли тюремное видео с Тимошенко

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, проверкой регистрации в книге учета лиц, которые входят (выходят) на территорию Киевского следственного изолятора, установлено, что С.Власенко 15 декабря прошлого года в 12.55 прошел на территорию СИЗО. В сопровождении работников пенитенциарного учреждения он сразу же пошел в медицинскую часть и вошел в камеру, в которой содержалась Ю.Тимошенко.

Таким образом, дата и время, зафиксированные в видеосюжете, распространенном в Интернете, совпадают с датой и временами пребывание С.Власенко в камере медицинской части, где содержалась Ю.Тимошенко.

В тот день С.Власенко покинул территорию следственного изолятора в 18.25.

Проверка продолжается. По результатам проверки будут приняты меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.