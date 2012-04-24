В Интернет слили видео, на котором якобы Тимошенко ходит по камере на каблуках (видео)
Приближенный к власти сайт УНН разместил видео, на котором человек, якобы похожий на Юлию Тимошенко, свободно передвигается по тюремной камере.
Сегодня в сети интернет появилось видео, на котором женщина, которую сайт УНН называет «похожей на Юлиию Тимошенко», находясь в помещении, напоминающем тюремную камеру, активно ходит и самостоятельно застилает кровать.
На видео также фигурирует человек, в котором УНН разглядел схожесть с народным депутатом, защитником Тимошенко Сергеем Власенко.
Следует отметить, что качество записи, которая датирована 15 декабря 2011, очень низкое, и лица фигурантов записи, а также детали интерьера «камеры» почти не возможно рассмотреть.
Как известно, сайтом УНН владеет бывший помощник депутата от ПР Анны Герман Дмитрий Сагач.
Ранее в Интернете также появилось видео с камеры № 260 Лукьяновского СИЗО, в которой находится Тимошенко. Интерьер помещений с двух видео в чем-то действительно похож.
Напомним, сегодня Юлия Тимошенко объявила голодовку и передала к публикации письмо о том, что ее сокамерницу вынудили дать лживое интервью о пребывании в одной камере с экс-премьером для телеканала УТ-1.