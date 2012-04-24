В Интернет слили видео, на котором якобы Тимошенко ходит по камере на каблуках (видео)

Сегодня в сети интернет появилось видео, на котором женщина, которую сайт УНН называет «похожей на Юлиию Тимошенко», находясь в помещении, напоминающем тюремную камеру, активно ходит и самостоятельно застилает кровать.

На видео также фигурирует человек, в котором УНН разглядел схожесть с народным депутатом, защитником Тимошенко Сергеем Власенко.

Следует отметить, что качество записи, которая датирована 15 декабря 2011, очень низкое, и лица фигурантов записи, а также детали интерьера «камеры» почти не возможно рассмотреть.

Как известно, сайтом УНН владеет бывший помощник депутата от ПР Анны Герман Дмитрий Сагач.

Ранее в Интернете также появилось видео с камеры № 260 Лукьяновского СИЗО, в которой находится Тимошенко. Интерьер помещений с двух видео в чем-то действительно похож.

Напомним, сегодня Юлия Тимошенко объявила голодовку и передала к публикации письмо о том, что ее сокамерницу вынудили дать лживое интервью о пребывании в одной камере с экс-премьером для телеканала УТ-1.