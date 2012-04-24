«Батькивщина» заявляет, что видео о каблуках Тимошенко - фальшивка

Об этом заявили в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Это смонтированое и сфальсифицированое видео, постановочные съемки», - отметили в «Батькивщине».

Там подчеркнули, что подделка была распространена через сайт, который принадлежит советнице президента Януковича Анне Герман.

«Если бы власть в действительности имела подобную видеосьемку с реальной Юлией Тимошенко еще 15 декабря прошлого года – никто бы не ждал 4 месяца, чтобы ее обнародовать, в этом нет сомнения», - идет речь в заявлении.

«Сегодня же вброс фальшивки состоялся лишь для того, чтобы отвлечь внимание от ужасных фактов физического издевательства, обнародованных Юлией Тимошенко в письме из колонии», - отметили в оппозиции.