«Батькивщина» заявляет, что видео о каблуках Тимошенко - фальшивка
17:28, 24 апреля 2012Политика
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Видео из камеры наблюдения, на котором, по утверждению власти, отснята Юлия Тимошенко, является фальшивкой.
Видео якобы Тимошенко - отвод внимания от издевательств над ней
Об этом заявили в пресс-службе партии «Батькивщина».
«Это смонтированое и сфальсифицированое видео, постановочные съемки», - отметили в «Батькивщине».
Там подчеркнули, что подделка была распространена через сайт, который принадлежит советнице президента Януковича Анне Герман.
«Если бы власть в действительности имела подобную видеосьемку с реальной Юлией Тимошенко еще 15 декабря прошлого года – никто бы не ждал 4 месяца, чтобы ее обнародовать, в этом нет сомнения», - идет речь в заявлении.
«Сегодня же вброс фальшивки состоялся лишь для того, чтобы отвлечь внимание от ужасных фактов физического издевательства, обнародованных Юлией Тимошенко в письме из колонии», - отметили в оппозиции.
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