Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

47% граждан считают, что досрочные выборы, “вероятно принесут перемены в Украине”, а 36% - “ничего нового для Украины не принесут”.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в УНИАН президентом Киевского международного института социологии Валерием ХМЕЛЬКО результаты опроса, проведенного КМИС.

В.ХМЕЛЬКО отметил, что опрос проводился с 29 августа по 2 сентября 2007 года. Опрошены 1039 респондентов во всех регионах Украины методом интервью.

Согласно результатам опроса, в парламент проходят 4 политические силы - Партия регионов (33,1%), БЮТ (22,7%), блок “Наша Украина - Народная самооборона” (13%), КПУ (3,3%).

За Блок Литвина готовы проголосовать 1,6% избирателей, за СПУ - 1,2%, ПСПУ - 1,2%. Голосовали бы против всех 5,3% респондентов, не голосовали бы – 3,6%, еще не определились - 12,9%.

Как отметил В.ХМЕЛЬКО, в такой ситуации Партия регионов получила бы в парламенте 201 место, БЮТ - 146, блок НУ- НС - 83, КПУ - 20.

Генеральный директор КМИС Владимир ПАНИОТТО заметил, что в голосовании готовы принять участие около 68% избирателей.